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الجزائر
غرفة الإتهام ستفصل في طلبات الطعن بالنقض للمتهمين والنيابة

حداد والإخوة “كونيناف” أمام المحكمة العليا في 27 ماي الجاري

نوارة باشوش
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حداد والإخوة “كونيناف” أمام المحكمة العليا في 27 ماي الجاري

برمجت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا الفصل في طلب الطعن بالنقض في قضية كل من رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو” علي حداد، والإخوة ” كونيناف” ومن من معهم على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء مختلف القطاعات وولاة الجمهورية وبقية المتهمين، بتاريخ 27 ماي الجاري.

وكشفت مصادر ” الشروق”، أن الملفين سيتم الفصل فيهما في نفس اليوم، بحضور دفاع المتهمين، حيث يبقى رفض الطعون وارد ، كما حدث مع ملفي محي الدين طحكوت و مراد عولمي، حيث رفضت غرفة الاتهام لدى ذات الجهة القضائية الاثنين طلب الطعن النقض مضمونا وشكلا، فيما قبلت طعن النيابة العامة، وفي حالة قبول الطعون المتعلقة بالإخوة ” كونيناف” وعلي حداد ومن معهم فإن الملفين سيتم إحالتهما مجددا على مجلس قضاء الجزائر لبرمجة المحاكمة الثالثة بتشكيلات قضائية جديدة.

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