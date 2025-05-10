“حدث أمني خطير”.. هذا ما وقع لجنود الاحتلال في الشجاعية

أصيب 9 جنود صهاينة بينهم ضابطان، السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة تابعة لجيش الاحتلال خلال عملية تفتيش في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن إذاعة جيش الاحتلال أن من بين المصابين قائد الكتيبة 6310 ونائب قائد الفرقة 252، مشيرة إلى أنه تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم بالحادث.

#عاجل | مواقع إسرائيلية: – حدث أمني خطير وقع في حي الشجاعية بغزة خلال ساعات الفجر – مروحيات إسرائيلية نقلت عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هشومير وسط إسرائيل – تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين – الجيش دفع… — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 10, 2025

وقالت الإذاعة العبرية إن المصابين في انفجار الشجاعية من لواء القدس المعروف باسم (16 مشاة) وتعرضوا للانفجار أثناء تمشيط المنطقة، ونقلوا لتلقي العلاج.

وتداولت وسائل الإعلام العبرية، صباح السبت، أنباء عن “حدث أمني خطير” في الشجاعية، إلى أن أعلن جيش الاحتلال تفاصيله لاحقًا، في الوقت الذي تشتد فيه عمليات المقاومة ضد القوات المتوغلة في القطاع لا سيما جنوبا.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال أمس الجمعة، مقتل جنديين من لواء “غولاني” في اشتباكات وقعت مع المقاومة الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن الرقيب يشاي إلياكيم أورباخ من لواء الهندسة قتل إثر استهداف مبنى كان يوجد فيه الجنود بقذيفة “آر بي جي”، فيما قُتل الرقيب يام فريد في هجوم بصاروخ مضاد للدروع استهدف دورية للواء ذاته.

كما أسفر الهجوم عن إصابة 4 جنود آخرين، أحدهم من وحدة الاستطلاع في حالة حرجة، بالإضافة إلى مقاتلين من وحدة “عوكتس” وجندي آخر، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.