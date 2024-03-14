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رياضة

حدث تاريخي بِالجزائر لِمُنتخب أندورا

علي بهلولي
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حدث تاريخي بِالجزائر لِمُنتخب أندورا
الأرشيف
منتخب أندورا.

سيكون منتخب أندورا لِكرة القدم على موعد تاريخي بِالجزائر، بعد أسبوع من الآن.

وسيُشارك منتخب أندورا في دورة دولية ودّية بِالجزائر، حيث يُواجه فريق جنوب إفريقيا في الـ 21 من مارس الحالي، ثم بوليفيا بعد أربع أيّام من ذلك، بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.

وستكون هذه المحطّة ومباراة جنوب إفريقيا تحديدا، أوّل مقابلة في تاريخ منتخب أندورا خارج القارّة الأوروبية. استنادا إلى أحدث بيان نشره اتحاد الكرة المحلّي.

وكان اتحاد أندورا لِكرة القدم قد تأسّس عام 1994، وبعد سنتَين من ذلك، انضمّ إلى “الفيفا” والاتحاد الأوروبي لِكرة القدم.

وينشط عدد كبير من لاعبي هذا المنتخب في البطولة الإسبانية.

وبعيدا عن رياضة كرة القدم، فإن أندورا عبارة عن إمارة صغيرة تقع في الجنوب الغربي لِأوروبا، ومُجاورة لِفرنسا وإسبانيا.

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