“حدث هامّ” لسكان الأرض يوم 15 نوفمبر

توقع تقرير للأمم المتحدة أن يصل عدد سكان الأرض بحلول يوم 15 نوفمبر الجاري، إلى 8 مليارات نسمة.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر شهر جويلية الماضي:”في 15 نوفمبر 2022، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليار نسمة”.

وأضاف:” في عام 1952،بلغ عدد سكان العالم 2.5 مليار نسمة. وبعد 70 عاماً من الآن بحلول عام 2092، سوف يكون النمو قد ارتفع بنحو 2.5 مليار أخرى على المستويات الحالية“.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، إن بلوغ عدد سكان العالم 8 مليارات هو “حدث هامّ للبشرية”.

وفي حين رحّبت بتحسّن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدل وفيات الرضع والأمهات، اعتبرت المتحدثة أن لحظة بلوع هذا الرقم “ليست لحظة يحتفل بها الجميع”.

وأوضحت كانيم تقول:”يشعر البعض بالقلق من عالم مزدحم بعدد كبير جدا من السكان، وموارد غير كافية للعيش على أساسها”. قبل أن تطمئن بالقول إن ذلك لا يدعو للقلق في الواقع.

وإلى غاية منتصف نهار السبت 12 نوفمبر، لم يتبقى على بلوغ تعداد سكان العالم لرقم 8 مليارات، سوى 530 ألف مولودا جديدا، حسب ما يظهره موقع “وورلد ميترز” المتخصّص.

ولا تزال الصين والهند في صدارة دول العالم من حيث عدد السكان، بـ 1.4 مليار نسمة لكل منهما. متبوعة بالولايات المتحدة (335 مليون)، ثم إندونيسيا (280 مليون).

الخبرة المصرية لإحصاء السكان في الجزائر

في 15 أوت 2022، وتحسّبا لإطلاق الإحصاء العام للسكان في الجزائر، أجرى وفد من وزارة الرقمنة والإحصائيات والديوان الوطني للإحصاء زيارة عمل إلى مصر، لتبادل الخبرات مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هناك.

وحسب بيان للوزارة، فقد جاءت هذه الزيارة التي امتدّت من 5 إلى 11 أوت الجاري، في إطار خطة العمل المشتركة بين وزارة الرقمنة والإحصائيات ومكتب صندوق الأمم المتحدة بالجزائر.

وتهدف الزيارة وفق البيان إلى “تبادل الخبرات و الممارسات الجيّدة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في مجال استخدام التقنيات الجديدة”.

وقد نجحت مصر ربيع العام الجاري، في رقمنة أول تعداد للسكان في البلاد، والذي أجري سنة 1848، وكان أول إحصاء سكاني خارج أوروبا آنذاك.

وفيما يبلغ عدد سكان مصر في الوقت الحالي نحو 103 ملايين نسمة، لم يتجاوز تعداد السكان عند الإحصاء التاريخي الأول 4.3 ملايين نسمة.

ويعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، التعداد السكاني للبلاد بشكل متواصل، عبر ساعة سكانية في أعلى مبناه الرسمي في القاهرة.