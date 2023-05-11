-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المجلس الشعبي الوطني يردّ على لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر
الجزائر

حديث جزائري إيطالي حول تطورات قضية الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
  • 323
  • 0
حديث جزائري إيطالي حول تطورات قضية الصحراء الغربية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني يوم الخميس، سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بيجليزي، للحديث حول عدّة قضايا، بينها قضية الصحراء الغربية.

وحسب بيان للوزارة، فقد كان اللقاء “فرصة لتناول عدد من المسائل الإقليمية والدولية، بما فيها التطورات الأخيرة في قضية الصحراء الغربية”.

“وسمح اللقاء أيضا، بالتطرق إلى آفاق تعزيز التعاون متعدّد الأبعاد بين البلدين. لاسيما في المجال الاقتصادي، بما يعود بالنفع على الطرفين”.

كما اتفق الطرفان، على العمل سويا “من أجل توفير أفضل الظروف لتحضير الاستحقاقات الثنائية القادمة، في إطار شراكة استراتيجية قوية وموثوقة”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
أحكام بالحبس والتعويض في قضية انفجار الغاز ببرج بوعريريج

أحكام بالحبس والتعويض في قضية انفجار الغاز ببرج بوعريريج

وزارة الدفاع: استشهاد نقيب والقبض على 4 إرهابيين في اشتباك بتسيمسيلت

وزارة الدفاع: استشهاد نقيب والقبض على 4 إرهابيين في اشتباك بتسيمسيلت

قريبا.. خط جوي مباشر نحو هذه الوجهة

قريبا.. خط جوي مباشر نحو هذه الوجهة

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو مجلس الأمن للتدخل

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو مجلس الأمن للتدخل

مدير هواوي الصينية: الجزائر تشهد ثورة رقمية وطلابها متفوّقون دوليا

مدير هواوي الصينية: الجزائر تشهد ثورة رقمية وطلابها متفوّقون دوليا

توافق جزائري سعودي تامّ حول الملفات المشتركة

توافق جزائري سعودي تامّ حول الملفات المشتركة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد