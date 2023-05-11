حديث جزائري إيطالي حول تطورات قضية الصحراء الغربية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني يوم الخميس، سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بيجليزي، للحديث حول عدّة قضايا، بينها قضية الصحراء الغربية.

وحسب بيان للوزارة، فقد كان اللقاء “فرصة لتناول عدد من المسائل الإقليمية والدولية، بما فيها التطورات الأخيرة في قضية الصحراء الغربية”.

“وسمح اللقاء أيضا، بالتطرق إلى آفاق تعزيز التعاون متعدّد الأبعاد بين البلدين. لاسيما في المجال الاقتصادي، بما يعود بالنفع على الطرفين”.

كما اتفق الطرفان، على العمل سويا “من أجل توفير أفضل الظروف لتحضير الاستحقاقات الثنائية القادمة، في إطار شراكة استراتيجية قوية وموثوقة”، يضيف البيان.