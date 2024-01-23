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رياضة

حديث عن إسلام سليماني في بلوزداد

الشروق أونلاين
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حديث عن إسلام سليماني في بلوزداد

قالت مصادر متطابقة لـ”الشروق”، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني دخل في مفاوضات متقدمة للانضمام إلى ناديه السابق شباب بلوزداد، خاصة وأنه يتواجد بدون فريق بعد نهاية عقده مع نادي كوراتيبا البرازيلي.

سليماني المتواجد مع المنتخب الوطني بكوت ديفوار للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم، أكد لمسؤولي بلوزداد أنه سيتخذ القرار النهائي بعد نهاية المنافسة القارية، واحتمال عودته إلى بلوزداد وارد، خاصة وأن النادي العاصمي بحاجة إلى خدماته، خاصة وأن “أبناء العقيبة” يشاركون في رابطة الأبطال الإفريقية ويريدون التتويج بها.

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