حديث عن إصابة الرّبّاع بيداني بِفيروس “كورونا”

تقول الأصداء الواردة من أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو، إن الرّبّاع الجزائري وليد بيداني تعرّض لِإصابة بِفيروس “كورونا”.

ويخضع وليد بيداني حاليا رفقة أربعة مسؤولين أوفدهم الاتحاد الجزائري لِرفع الأثقال إلى طوكيو، للحجر الصّحّي.

وسافر وليد بيداني إلى طوكيو، بِصفته الرّبّاع الوحيد المُمثّل لِرياضة رفع الأثقال الجزائرية في الأولمبياد.

وينتمي وليد بيداني (27 سنة) إلى فئة أكثر من 109 كلغ، ويُفترض أن يبدأ مغامرته الأولمبية في الـ 4 من أوت المقبل.

وكان وليد بيداني قد أحرز برونزية بطولة العالم لِرفع الأثقال، نسخة مدينة باتايا التايلاندية عام 2019.

فضلا عن ذلك، يحمل وليد بيداني – إبن بلدية مغنية (ولاية تلمسان/ المدرسة العريقة رفقة نظيرتها في بريكة بِباتنة) – في رصيده 17 ميدالية ذهبية، حصدها في منافسات دولية، آخرها في البطولة الإفريقية التي احتضنتها مدينة نيروبي عاصمة كينيا في ماي الماضي.

وعلى غرار الاتحادات الرياضية الأخرى، لم يُصدر الاتحاد الجزائري لِرفع الأثقال أيّ بيان يُؤكّد فيه أو ينفي إصابة الرّبّاع بيداني بِفيروس “كورونا”، مقابل نشر بيانات لـ “التسلية” و”عدّ أيقونات الإعجاب” (أكل وشرب وتفسّح الرياضيين والتقاط “سلفيات” و…) في مواقع التواصل الاجتماعي. رغم أنه يوجد مكتب إعلام لِكل اتحاد رياضي جزائري سافر إلى طوكيو.

وكان فيروس “كورونا” – للإشارة – قد أبعد الدرّاج يوسف رقيقي عن أولمبياد طوكيو.