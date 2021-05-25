حديث عن استدعاء “آيت نوري” للمنتخب الوطني

لِخوض ودّيات الشهر الدّاخل

تردّد مساء الثلاثاء اسم اللاعب الجزائري المغترب رايان آيت نوري، واستلامه دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، لِتمثيل ألوان “الخضر”.

وسيحضر رايان آيت نوري (19 سنة) وقائع المقابلات الودّية للمنتخب الوطني الجزائري، أمام موريتانيا ومالي وتونس، في الـ 3 والـ 6 والـ 11 من جوان المقبل، على التوالي.

جاء ذلك استنادا إلى ما ذكره الموقع الفرنسي “فين فوت”.

وأبصر رايان آيت نوري النور بِفرنسا عام 2001، من أبوَين جزائريَين مُهاجرَين ومُقيمَين بِهذا البلد الأوروبي.

وينتمي المدافع الأيسر آيت نوري إلى فريق أنجي من القسم الأوّل الفرنسي، بِعقد تنقضي مدّته صيف 2023.

وأعارت إدارة نادي أنجي اللاعب آيت نوري إلى فريق ولفرهامبتون الإنجليزي في أكتوبر الماضي، ولِمدّة تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل، مع إمكانية شراء العقد هذه الصائفة. عِلما أن القيمة المالية الحالية لِهذا اللاعب الفتي والواعد، تُقدّر بِنحو 20 مليون أورو.

وخاض آيت نوري 24 مباراة مع فريق ولفرهامبتون هذا الموسم، في بطولة إنجلترا والكأس المحلية. بينها 18 مواجهة بِصفة لاعب أساسي. وسجّل هدفا، كما وزّع تمريرة حاسمة.

وسبق لِرايان آيت نوري أن مثّل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، لكنه لم يلعب في صفوف أكابر “الديكة”.

ولم يُعلن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بعد عن قائمة لاعبي “الخضر”، المعنيين بِخوض مقلابلات موريتانيا ومالي وتونس. وعندما يكشف عن اللائحة، يتأكّد أمر جلب رايان آيت نوري من عدمه.