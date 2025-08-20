حديث عن اعتزال خليف الملاكمة

زعم “المناجير” ناصر يفصح أن موكّلته السابقة بطلة الملاكمة الأولمبية إيمان خليف، اعتزلت رياضة الفن النبيل.

وقال “المناجير” يفصح: “لم تُغادر خليف نادي نيس الفرنسي فقط (انضمّت إليه في تاريخ سابق)، بل غادرت عالم الملاكمة نهائيا. حاليا، توقفت عن كل شيء. لم تبدأ مجددا، لم تعد تمارس الملاكمة، بعد ما حدث في الأولمبياد”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، الأربعاء: “لم يتمكن مسؤولو نادي نيس من عرض عقد احترافي على خليف لعدم امتلاكهم الإمكانيات. خاضت نزالا واحدا في سنغافورة، رغم أنه كان من المفترض أن تخوض خمسة نزالات قبل التوقيع على عقد احترافي، وهو ما لم يحدث بسبب الجدل الدائر”.

وتابع يقول: “تُجري خليف حصص تدريب في الجزائر، أو تذهب إلى قطر وبالضبط إلى المركز الوطني للأداء لِمواصلة المران، لا أكثر ولا أقل. تسافر بشكل رئيسي من أجل عقود الرعاية”.

وترك ناصر يفصح الأمر بيد الاتحاد الجزائري للملاكمة، من أجل التشاور مع الملاكمة خليف (26 سنة)، لِاتّخاذ قرار نهائي، يقضي بِالتراجع عن الاعتزال أو ترسيمه .

وكانت الملاكمة إيمان خليف قد تعرّضت لِحملة كلبية شعواء في أولمبياد باريس، قادها الاتحاد الدولي للفن النبيل، الهيئة الفاسدة والمُسيّسة، بِدليل أن اللجنة الدولية الأولمبية لم تعترف بِهذه المنظمة في أولمبياد صيف 2024، وطالبت أسرة الفن النبيل بِتشكيل هيئة دولية جديدة للرياضة.