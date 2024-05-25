حديث عن اعتناق عمّ رونالدو للإسلام بِالجزائر (فيديو مُتداول)

أعلن مانويل سانتوس عمّ نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو عن اعتناقه للدين الإسلامي الحنيف، بِالجزائر.

وفي شريط فيديو مُتداول، ظهر مانويل سانتوس (82 سنة) بِمسجد “عائشة أمّ المؤمنين (رضي الله عها)” بِبلدية بودواو (ولاية بومرداس)، وهو ينطق الشهادتَين.

وحضر مانويل سانتوس إلى الجزائر بِدعوة من عائلة جزائية تُقيم بِبلدية بودواو، وترتبط معه بِأمور لها صلة بِالتجارة.

وقبل ذلك في الأيّام القليلة الماضية، كان التقني الفرنسي باتريس بوميل مدرب فريق مولودية الجزائر، قد أعلن بِدوره اعتناقه للدين الإسلامي الحنيف.

صور شريط الفيديو: (إضغط هنا).