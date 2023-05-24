حديث عن اقتراب موعد التحاق هذا اللاعب المُغترب بـ “الخضر”

يكون لاعبٌ آخر مُغترب قد بدأ في ترتيب إجراءات الانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم.

يأتي هذا الأمر عشية موعد “الفيفا” للمقابلات الدولية للمنتخبات، الخاص بِشهر جوان المقبل.

وانتقل اللاعب ياسر لعروسي إلى قنصلية الجزائر بِبلدية سان كوين لومون الفرنسية (الصورة الأولى المُدرجة أدناه)، وهو ما أثار جدل احتمال سعي المدافع الأيسر لِنادي تروا إلى تغيير الجنسية الرياضية، والالتحاق بِالمنتخب الوطني الجزائري.

وسبق للاعب لعروسي (22 سنة) تمثيل ألوان منتخب فرنسا لِصنف أقلّ من 23 سنة، وهو ما يُجبره على اتّخاذ بعض الإجراءات الإدارية، بينها الحصول على جواز سفر جزائري، وأيضا جلب الرّخصة الدولية لـ “الفيفا”.

وأبصر لعروسي النور بِولاية الوادي عام 2001، قبل أن تُهاجر أسرته إلى فرنسا وتستقرّ هناك.

ويرتبط لعروسي مع نادي تروا الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2026.

وشارك ياسر لعروسي هذا الموسم في 28 مباراة لها صلة بِبطولة فرنسا، مُرتديا زيّ نادي تروا. يوجد بينها 19 مواجهة خاضها أساسيا، وسجّل هدفا.

وفي فترة ما بين 2017 و2021، كان ياسر لعروسي ينشط في مدرسة ليفربول الإنجليزي، بِالضّبط في صنف أقلّ من 18 سنة، ثمّ فئة أقلّ من 23 سنة.