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رياضة

حديث عن التحاق محرز بالأهلي السعودي

الشروق الرياضي
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حديث عن التحاق محرز بالأهلي السعودي

أكدت الصحافة السعودية الأربعاء أن المفاوضات بين الأهلي السعودي والدولي الجزائري رياض محرز توشك على أن تتكلل بالنجاح، وسيستعد الأهلي للاعلان عن صفقته خلال الأيام القليلة المقبلة.

واذا تمت الصفقة سيكون الأهلي خامس محطات لمحرز الاحترافية، حيث سبق له اللعب في اندية كويمبيرس، ولوهافر وليستر سيتي ومانشستر سيتي.

يذكر ان رياض محرز صاحب 32 عاما تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو، وخاض خلال مسيرته الاحترافية 487 مباراة سجل خلالها 137 هدفا و 10 أسيست ونال 19 بطاقة صفراء ولم ينل اي بطاقة حمراء. فيما مثل منتخب بلاده في 81 مباراة وسجل 29 هدفا.

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