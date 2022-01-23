حديث عن التستّر على إصابة لاعبي الكاميرون بِفيروس “كورونا”

أثار منتخب الكاميرون الجدل في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، بِسبب عدم إصابة لاعبيه بِفيروس “كورونا”.

وعانت عدّة منتخبات من جائحة “كورونا” عشية وأثناء نهائيات كأس أمم إفريقيا، أبرزها الجزائر وتونس ومصر والسنيغال ونيجيريا وغامبيا وجزر القمر، بينما اختفى هذا “الفيروس” في عرين “الأسود الجموحة”!

ويتّهم كثير من متابعي شأن “كان” 2022 اللجنة الطبّية لـ “الكاف” بِتدليل منتخب الكاميرون مستضيف البطولة القارية، وذلك بِالتستّر على إصابة لاعبيه بِفيروس “كورونا”.

وكان مسؤولو بعض المنتخبات التي تُشارك في “كان” 2022، قد طالبوا “الكاف” بِجلب خبراء طبّيين أجانب، غير أولئك الذين تعتمد عليهم حاليا في البطولة القارية. احتجاجا على “المبالغة” في منع لاعبي فرقهم من خوض المقابلات، بِحجّة الإصابة بِفيروس “كورونا”، نظير عدم وجود حالات مثيلة في معسكر منتخب الكاميرون.

وقبل ذلك في مارس 2021، أثارت مباراة البنين والمضيف فريق سيراليون الجدل، بعد أن رفض مسؤولو منتخب البنين القرار الطبي الصادر في سيراليون، والقاضي بِإصابة 6 لاعبين بِفيروس “كورونا”.

واتّهم مسؤولو منتخب البنين نظراءهم من سيراليون، بِتعمّد تدوين هذا التقرير الطبي، حتى يفوز فريقهم ويتأهّل لـ “كان” 2022.

وقرّرت “الكاف” حينها عدم تنظيم المباراة في سيراليون، وأجّلتها إلى غاية جوان 2021 بِغينيا كوناكري. لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.