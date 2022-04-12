حديث عن بقاء عمارة رئيسا للفاف

المنشقون منعوا من عقد مكتبهم الفيدرالي

يتجه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرف الدين عمارة، للبقاء في منصبه، رئيسا للفاف، ومواصلة عهدته إلى نهايتها، حسب ما علمته “الشروق” من مصدر مطلع.

وأوضح ذات المصدر، المطلع على ما يطبخ في كواليس الهيئة الكروية الوطنية، أنه يتم العمل حاليا على تحضير سيناريو من أجل بقاء شرف الدين عمارة في منصبه، وهذا خلال الجمعية العامة العادية للفاف.

ويتمثل السيناريو الذي يتم حبك خيوطه بإحكام حاليا، في رفض أعضاء الجمعية العامة العادية للاستقالة التي سيقدمها شرف الدين عمارة، وحمله على التراجع ومواصلة عمله في الفاف، علما وأن موعد عقد الجمعية العامة العادية سيتحدد خلال اجتماع المكتب الفيدرالي القادم المقرر في 17 أفريل الجاري.

من جهة أخرى، تمكن عمارة من وضع حد، ولو بصفة مؤقتة، لتحركات أعضاء المكتب الفيدرالي، ويتعلق الأمر بالرباعي عيساوي، بهلول، قاسمي وأومعمر، من خلال منعهم من الدخول إلى مقر الفاف وعقد اجتماع المكتب الفيدرالي سهر أول أمس الإثنين.

في نفس السياق، كان عمارة أصدر قرار تجميد نشاط الثنائي عمار بهلول ومولدي عيساوي، في نفس الوقت أعطى تعليمات بغلق مقر الفاف وعدم السماح لأعضاء المكتب الفيدرالي من الدخول.