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رياضة

حديث عن تكفّل شركة جزائرية بِتغطية مضامير ملاعب “كان” 2024

الشروق الرياضي
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حديث عن تكفّل شركة جزائرية بِتغطية مضامير ملاعب “كان” 2024
ح.م

تكفّلت الشركة الجزائرية “تابي دور” بِتغطية مضامير ألعاب القوى، لِملاعب كوت ديفوار الخاصّة بِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 لِكرة القدم.

ويقع المقرّ الاجتماعي لِشركة “تابي دور” بِولاية وهران.

وتنطلق منافسة “الكان” الإيفواري السبت المقبل، بِإجراء 52 مباراة في 6 ملاعب. وتنتهي في الـ 11 من فيفري المقبل (الصورتان الأولى والثانية المُدرجتان أدناه).

وسبق لِشركة “تابي دور” تغطية مضامير ألعاب القوى للملاعب، في بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية، نسخة الجزائر 2023 (الصورتان الثالثة والأخيرة المُدرجتان أدناه).

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