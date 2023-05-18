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رياضة

حديث عن تنظيم تصفيات المونديال بِهذه الصّيغة في إفريقيا

علي بهلولي
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حديث عن تنظيم تصفيات المونديال بِهذه الصّيغة في إفريقيا

عقدت اللّجنة التنفيذية لـ “الكاف” تحت إشراف الرئيس باتريس موتسيبي، الخميس، اجتماعا بِالجزائر.

وفضّل الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم تنظيم الاجتماع بِسرّية تامّة، وبلا حضور لِوسائل الإعلام.

وخُصّص اللّقاء لِعدّة ملفّات، أبرزها صيغة تصفيات كأس العالم نسخة 2026 بِأمريكا وكندا والمكسيك.

وحسب ما تسرّب من معلومات، فإن “الكاف” خلصت إلى الصّيغة التّالية بِشأن هذه التصفيات:

تقسيم المنتخبات الـ 54 إلى تسعة أفواج، تضمّ كلّ مجموعة منها ستّة فرق وطنية مُناصفة.

بعد بطولة مُصغّرة بِعشر جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج إلى المونديال (تسعة منتخبات في المجموع).

يحوز صاحب أفضل رتبة ثانية في المجموعات التسع امتياز خوض بطولة مُصغّرة، مع منتخبات أخرى تنتمي إلى المناطق المُعتمدة من قبل “الفيفا” (آسيا، أمريكا الجنوبية…)، وبِالتالي يُمكن أن يرتفع الرّقم، وتحضر إفريقيا وقائع المونديال بِعشرة فرق وطنية.

وإلى حدّ كتابة هذه الأسطر، لم يُصدر الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم أيّ بيان يكشف فيه عن فحوى الاجتماع، وتحديدا صيغة تصفيات مونديال 2026.

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