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رياضة

حديث عن حضور رئيسَي الفيفا والكاف حفل افتتاح “شان” الجزائر

علي بهلولي
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حديث عن حضور رئيسَي الفيفا والكاف حفل افتتاح “شان” الجزائر
ح.م
من اليمين: جياني أنفونتينو - باتريس موتسيبي.

يُرتقب أن يحضر رئيسا الاتحادَين الدولي والإفريقي لِكرة القدم جياني أنفونتينو وباتريس موتسيبي، على التوالي. حفل افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِالجزائر.

ويحتضن ملعب براقي ذو المواصفات العالمية حفل افتتاح منافسة “الشان”، مساء الـ 13 من جانفي 2023. وتلي الموعد في الساعة الثامنة مساءً، إقامة مباراة ضربة الانطلاقة بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي.

وسيكون حضور مسؤولَي أكبر هيئتَيتن تُشرفان على شؤون كرة القدم في العالم والقارّة السّمراء، فضلا عن شخصيات أخرى مرموقة، تعمل “الفاف” حاليا على ترتيب إجراءات قدومها. تثمينا للسياسة الرياضية الجزائرية، والمنشآت الفخمة والعصرية التي شيّدتها، فضلا عن السّمعة الطيّبة للكرة في بلادنا، التي أنجبت كمّا مُعتبرا من مواهب اللّعبة، طارت شهرتهم عبر أرجاء المعمورة.

وسبق لِرئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي أن صرّح مُؤخّرا، بِأن نسخة “شان” الجزائر 2023 ستكون أفضل طبعة على الإطلاق، منذ بداية هذه المنافسة عام 2009.

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