حديث عن رغبة “الكناري” في ضم بلعمري.. و”الشباب” السعودي يدخل على الخط

عقب إعلان نادي قطر فسخ عقده

ربطت عديد المواقع الرياضية العربية على وجه الخصوص، اسم المدافع الدولي جمال بلعمري بنادي الشباب السعودي، مؤكدة أن مسؤولو النادي السعودي يحضرون لاستعادة بلعمري من جديد، عقب فسخ نادي قطر القطري تعاقده مع بلعمري قبل يومين..

غير أن المشاكل التي حدثت بين مدافع المنتخب الوطني وإدارة الفريق السعودي في وقت سابق تؤكد أن بلعمري لن يتقمص ألوان الشباب السعودي مرة أخرى، بالنظر إلى القضية التي رفعها الشباب السعودي ضد بلعمري، عقب رحيل الأخير للانضمام إلى ليون الفرنسي في انتقالات صيف 2020، علما أن الاتحاد الدولي للعبة كان قد ألزم بلعمري بتسديد ما قيمته مليون ومائتا ألف دولار، أي ما يعادل 17 مليار سنتيم بالعملة المحلية.

غير أن بعض المصادر، تشير أن بلعمري ولحد اليوم لم يقم بتسديد القيمة المالية التي حكمتها “الفيفا” في قضيته مع الشباب السعودي، وهو الأمر الذي سيجعله يعود إلى النادي السعودي، لتبقى تفاصيل العقد الجديد مرتبطة بالفصل في الديون السابقة.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر إعلامية سعودية أن جمال بلعمري مطلوب من عدة أندية في السعودية أبرزها عملاقي الدوري السعودي النصر والأهلي.

يشار إلى أن نادي قطر القطري كان قد أعلن، الأحد، عن إنهاء عقد المدافع الجزائري، جمال بلعمري، حيث جاء في البيان الذي نشره النادي القطري، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جرى إنهاء عقد المحترف جمال الدين بلعمري لاعب فريق كرة القدم الأول، وجاء إنهاء العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي”، علما أن بلعمري كان قد انضم في الصائفة الماضية إلى نادي قطر في صفقة إنتقال حرة، وذلك بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي، وأضاف البيان “بهذا الاتفاق سيكون اليوم 17 إبريل 2022، هو اليوم الأخير للاعب مع الفريق، وتشكر إدارة النادي اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له كل التوفيق في مشواره الرياضي”.

يحدث هذا في الوقت الذي لم تمر الصورة التي نشرت في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا التي جمعت بلعمري برئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان مرور الكرام على محبي اللونين الأصفر والأخضر، وهو ما جعل أنصار الشبيبة يربطون ذلك برغبة ياريشان في استقدام بلعمري إلى الفريق من جديد وهو الذي سبق له الدفاع عن ألوان “الكناري” خلال فترة تولي الراحل محند الشريف حناشي رئاسة الشبيبة.