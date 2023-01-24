حديث عن طرد “الكاف” لِصحفيٍّ بنينيٍّ من الجزائر

يدور في أروقة “الكاف”، الثلاثاء، حديث عن قيام لجنتها للانضباط بِمعاقبة أحد الصّحفيين القادمين إلى الجزائر، بعد تورّطه في فضيحة أخلاقية.

وحضر الصّحفي البنيني ساهوندي بيبيريبي إلى الجزائر، ضمن الوفد الإعلامي التابع لـ “الكاف”، والمُكلّف بِتغطية وقائع بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

وجاءت معاقبة هذا الصّحفي بعد أن اشتكت زميلة له قدِمت ضمن وفد “الكاف” إلى الجزائر، مِن أمر أخلاقي، وأودعت شكوى لدى مصالح الأمن.

وعاقبت “الكاف” الصّحفي البنيني ساهوندي بيبيريبي بِطرده الفوري من الجزائر، والإيقاف لِمدّة 5 سنوات، يُمنع خلالها من تغطية المنافسات الكروية بِالقارّة السّمراء.

ووجب التذكير بِأن الجزائر لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بِهذه الفضيحة، ذلك أن الصّحفي البنيني المُتورّط في الفضيحة والضحّية (زميلته) ينتميان إلى الوفد الإعلامي التابع لِهيئة “الكاف” والقادم إلى بلادنا.