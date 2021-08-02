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رياضة

حديث عن طيّ ملف غزال

علي بهلولي
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حديث عن طيّ ملف غزال

توصّلت إدارتا ناديَي بشكتاش التركي وليستر سيتي الإنجليزي إلى اتّفاق، بِشأن اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال.

ويرتبط المهاجم رشيد غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

ووافقت إدارة نادي ليستر سيتي على تحويل غزال إلى فريق بشكتاش التركي بِصفة نهائية، بعد أن أعارته إلى النادي ذاته في الموسم الماضي.

وسَتُبرم هذه الصفقة الأربعاء المقبل، كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الإثنين.

ويعني هذا القرار أن رشيد غزال سَيُدافع مع فريق بشكتاش في الموسم الجديد، على ثنائية لقب البطولة التركية وكأس البلد، وأيضا يُشارك في منافسة رابطة أبطال أوروبا، انطلاقا من دور المجموعات في سبتمبر المقبل.

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