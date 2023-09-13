حديث عن قدوم مدرب ليبيا وموريتانيا سابقا إلى نادي البارادو

أعلنت إدارة نادي البارادو، الأربعاء، عن انتهاء مهام مدرب فريقها الكروي نذير لكناوي.

وكان التقني لكناوي قد استهلّ مهام تدريب نادي البارادو، في جانفي الماضي.

وأوضحت إدارة نادي البارادو أن لكناوي كان يرغب في الرّحيل قبيل انطلاق تحضيرات الموسم الجديد، بِسبب ظروف عائلية. لكنّه فضّل البقاء مُؤقّتا، قبل أن يستقيل.

هذا ويتردّد صدى أن إدارة نادي البارادو ستجلب المدرب الفرنسي كرونتين مارتينز، العاطل عن العمل منذ فيفري الماضي، تاريخ انتهاء مهام إشرافه الفني على منتخب ليبيا. كما درّب من قبل منتخب موريتانيا.

ويستهلّ نادي البارادو بطولة الموسم الجديد في الـ 27 من سبتمبر الحالي، بِمواجهة الجار فريق اتحاد العاصمة.