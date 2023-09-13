-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حديث عن قدوم مدرب ليبيا وموريتانيا سابقا إلى نادي البارادو

الشروق الرياضي
  • 123
  • 0
حديث عن قدوم مدرب ليبيا وموريتانيا سابقا إلى نادي البارادو
كورونتين مارتينز

أعلنت إدارة نادي البارادو، الأربعاء، عن انتهاء مهام مدرب فريقها الكروي نذير لكناوي.

وكان التقني لكناوي قد استهلّ مهام تدريب نادي البارادو، في جانفي الماضي.

وأوضحت إدارة نادي البارادو أن لكناوي كان يرغب في الرّحيل قبيل انطلاق تحضيرات الموسم الجديد، بِسبب ظروف عائلية. لكنّه فضّل البقاء مُؤقّتا، قبل أن يستقيل.

هذا ويتردّد صدى أن إدارة نادي البارادو ستجلب المدرب الفرنسي كرونتين مارتينز، العاطل عن العمل منذ فيفري الماضي، تاريخ انتهاء مهام إشرافه الفني على منتخب ليبيا. كما درّب من قبل منتخب موريتانيا.

ويستهلّ نادي البارادو بطولة الموسم الجديد في الـ 27 من سبتمبر الحالي، بِمواجهة الجار فريق اتحاد العاصمة.

مقالات ذات صلة
المنتخب الوطني لاستعادة الثقة.. والسينغال من أجل الثأر

المنتخب الوطني لاستعادة الثقة.. والسينغال من أجل الثأر

الحارس دوخة يعتزل الميادين

الحارس دوخة يعتزل الميادين

بالفيديو.. نزال عنيف بين لاعب وحكم خلال مباراة في الإكوادور

بالفيديو.. نزال عنيف بين لاعب وحكم خلال مباراة في الإكوادور

بِالفيديو والصّور: إنذار شديد اللّهجة لِكوت ديفوار قبل 4 أشهر من تنظيم “الكان”

بِالفيديو والصّور: إنذار شديد اللّهجة لِكوت ديفوار قبل 4 أشهر من تنظيم “الكان”

إدارة رائد القبة تتحرك لاسترجاع المقر التاريخي للنادي

إدارة رائد القبة تتحرك لاسترجاع المقر التاريخي للنادي

بِالفيديو: الكرة الطائرة الجزائرية تخطف تذكرتَي النّهائي الإفريقي والبطولة العالمية

بِالفيديو: الكرة الطائرة الجزائرية تخطف تذكرتَي النّهائي الإفريقي والبطولة العالمية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد