-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حديث عن مغادرة فرحات لِنادي نيم غاضبا

علي بهلولي
  • 302
  • 0
حديث عن مغادرة فرحات لِنادي نيم غاضبا

يكون اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات، قد استعجل رحيله عن نادي نيم الفرنسي قبل الآوان.

ويُفترض أن متوسط الميدان زين الدين فرحات (29 سنة) يرتبط مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وتقول أحدث التقارير الصحفية الفرنسية، إن زين الدين فرحات غادر فريق نيم بِصفة نهائية.

وأضافت أن فرحات دخل مُؤخّرا في خلافات حادّة مع مدربه نيكولا أوزاي، الذي طلب منه تشريف ألوان نادي نيم، أو ترك الفريق.

وتعرّض ابن برج منايل (بومرداس) في مطلع الشهر الحالي لِإصابة على مستوى الظهر، قدّر طبيب نادي نيم أنها تُبعده عن المنافسات الرّسمية لِمدّة تقترب من ثلاثة أسابيع.

وكان لِعجز زين الدين فرحات عن إيجاد فريق كبير في صيف 2021، بعد تألّق لافت في بطولة فرنسا، أن انعكس سلبا على نفسيته ومردوده في النسخة الحالية.

مقالات ذات صلة
جديد مستقبل محرز في “السيتي”

جديد مستقبل محرز في “السيتي”

عملاقان آخران يُخطّطان لِجلب بن سبعيني

عملاقان آخران يُخطّطان لِجلب بن سبعيني

نهاية موسم عطال قبل الآوان

نهاية موسم عطال قبل الآوان

بطولة عربية للأندية تحتضنها السعودية في سبتمبر المقبل

بطولة عربية للأندية تحتضنها السعودية في سبتمبر المقبل

“الخضر” سيلعبون مع هذه المنتخبات في تصفيات كأس إفريقيا 2023

“الخضر” سيلعبون مع هذه المنتخبات في تصفيات كأس إفريقيا 2023

بِالفيديو: ابن البطّ عوّام.. رونالدو جونيور يحتفل بِالهدف مُقلّدا والده!

بِالفيديو: ابن البطّ عوّام.. رونالدو جونيور يحتفل بِالهدف مُقلّدا والده!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد