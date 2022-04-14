حديث عن مغادرة فرحات لِنادي نيم غاضبا

يكون اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات، قد استعجل رحيله عن نادي نيم الفرنسي قبل الآوان.

ويُفترض أن متوسط الميدان زين الدين فرحات (29 سنة) يرتبط مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وتقول أحدث التقارير الصحفية الفرنسية، إن زين الدين فرحات غادر فريق نيم بِصفة نهائية.

وأضافت أن فرحات دخل مُؤخّرا في خلافات حادّة مع مدربه نيكولا أوزاي، الذي طلب منه تشريف ألوان نادي نيم، أو ترك الفريق.

وتعرّض ابن برج منايل (بومرداس) في مطلع الشهر الحالي لِإصابة على مستوى الظهر، قدّر طبيب نادي نيم أنها تُبعده عن المنافسات الرّسمية لِمدّة تقترب من ثلاثة أسابيع.

وكان لِعجز زين الدين فرحات عن إيجاد فريق كبير في صيف 2021، بعد تألّق لافت في بطولة فرنسا، أن انعكس سلبا على نفسيته ومردوده في النسخة الحالية.