حديث عن منح الجزائر احتضان كأس إفريقيا 2029

القرار سيتم الإعلان عنه في العاشر من فيفري القادم

أكد مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخبر الذي نشر في الشروق في عدد سابق، والذي مفاده أن هيئة موتسيبي تفكر في إسناد طبعات كأس إفريقيا لأمم القادمة سنوات 2025، 2027، 2029 إلى الدول التي تبدو مستعدة وتملك كل الإمكانيات لاحتضان كأس أمم إفريقيا القادمة من بينها الجزائر.

قال مصدر مقرب من الكاف للشروق إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يكون قد قرر منح الثلاث نسخ القادمة من كأس إفريقيا للأمم أكابر، إلى البلدان التي أبدت نيتها منذ انسحاب غينيا لاحتضان هذه المنافسة القارية، وهي الجزائر، المغرب والملف المشترك بين البنين ونيجيريا.

مصدر الشروق أكد أن الكاف لا تستطيع منح نسختين متتاليتين لمنطقة شمال إفريقيا، وبالتالي تكون قد منحت المغرب حق استضافة كأس إفريقيا 2025، البنين ونيجيريا 2027، والجزائر 2029، وأن الدول التي دخلت السباق في اليوم الأخير من الترشيحات وهي جنوب إفريقيا، السنيغال، وزامبيا عليها الانتظار إلى غاية نسخة 2031، لإقناع الهيئة الإفريقية وتحضير نفسها بطريقة جيدة وفق دفتر الشروط المؤشر من طرف الكاف.

مصدر الشروق قال إن هيئة من الكاف ستزور الدول الست التي أبدت نيتها في الترشح إلى لاحتضان كأس إفريقيا 2025، نهاية شهر جانفي القادم لمعاينة مدى استعداد الدول المترشحة لاحتضان كأس إفريقيا، غير أن أعضاء المكتب التنفيذي للكاف متأكدون أن الجزائر مثلا مستعدة لاحتضان أي منافسة قارية أو دولية فوق أراضيها خاصة بعد النجاح المبهر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى بالجزائر في ملعبين جديدين وهما براقي ووهران، وآخرين تم ترميمهما في وقت قياسي وفق معايير دولية، وملاعب وملاحق يتم وضعها تحت تصرف المنتخبات منها ملعب 5 جويلية الأولمبي، زد على ذلك الإرادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد المجديد تبون الذي منح لرئيس الكاف موتسيبي كل الضمانات لإنجاح كل الاستحقاقات التي تجرى بالجزائر.

ومن المنتظر أن تحظى وفود الكاف التي ستتواجد بالجزائر بمناسبة كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر شهر جانفي ومن بينها رئيس الكاف وأعضاء مكتبه، بترحاب كبير من طرف المسؤولين الجزائريين، والتأكيد لهم مرة أخرى جاهزية الجزائر ومن كل الجوانب لتكون عروس إفريقيا في السنوات القادمة.