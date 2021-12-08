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رياضة

حديث عن مواجهة أشبال بلماضي لِهاذَين المنتخبَين

علي بهلولي
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حديث عن مواجهة أشبال بلماضي لِهاذَين المنتخبَين

تقول الأصداء الواردة من مبنى دالي إبراهيم الكروي، إن المنتخب الوطني الجزائري سيلعب مقابلتَين ودّيتَين، عشية خوصه نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتحتضن الكاميرون البطولة الكروية القطرية، بداية من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين.

ويُروَّج على أن الناخب الوطني جمال بلماضي نسّق مع “الفاف”، على برمجة مواجهتَين تحضيريتَين أمام غامبيا وغانا، في الفاتح والخامس من جانفي المقبل.

وتُجرى هاتان المقابلتان بِقطر، مسرح تحضيرات “محاربي الصحراء” استعدادا لـ “كان” 2022.

وإذا أكّدت هيئة الرئيس شرف الدين عمارة تنظيم هاتَين المقابلتَين، فإن الناخب الوطني بلماضي يكون قد اختار اللّعب مع منتخبَين ينتميان إلى منطقة غرب إفريقيا، التي تتناسب مع مُنافسي زملاء القائد رياض محرز في “العرس” الكاميروني.

ومعلوم أن “الخضر” سيلعبون في فوج يضمّ كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

وبِالمقابل، يُنافس منتخب غانا كلّا من المغرب والغابون وجزر القمر، وتُواجه غامبيا فرق تونس ومالي وموريتانيا.

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