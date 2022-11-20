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رياضة
رئيس "الفيفا" بِجرأة مُخاطبا دول القارّة العجوز

“حدّثونا عن جرائم الاستعمار الأوروبي لقد نسيناها”

الشروق الرياضي
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“حدّثونا عن جرائم الاستعمار الأوروبي لقد نسيناها”
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جياني أنفونتينو

اتّهم رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو الدول الأوروبية بـ “النّفاق”، في مؤتمر صحفي نشّطه بِالعاصمة القطرية الدوحة، الأحد، قبيل تنظيم حفل افتتاح منافسة كأس العالم.

وقال جياني أنفونتينو الذي يملك الجنسيتَين السويسرية (حيث أبصر النّور) والإيطالية (جذور والدَيه): “لقد تعلّمنا العديد من الدروس من الأوروبيين والعالم الغربي. أنا أوروبي. يجب أن نعتذر عن 3 آلاف سنة قادمة عمّا فعلناه في الـ 3 آلاف سنة الماضية، قبل إعطاء دروس أخلاقية”. في إشارة إلى الماضي الاستعماري البغيض للدول الأوروبية.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “إذا كانت أوروبا مُهتمّة حقّا بِمصير هؤلاء الأشخاص (يقصد المهاجرين)، فيُمكنها إنشاء قنوات قانونية – كما فعلت قطر – حيث يمكن لِعدد من هؤلاء العمال القدوم إلى أوروبا للعمل. امنحهم بعض المستقبل وبعض الأمل”.

وتابع أنفونتينو يقول: “أجد صعوبة في فهم النقد. علينا أن نستثمر في مساعدة هؤلاء الناس في التعليم، ومنحهم مستقبلا أفضل والمزيد من الأمل. يجب علينا جميعا أن نُثقّف أنفسنا. أشياء كثيرة ليست مثالية ولكن الإصلاح والتغيير يستغرقان وقتا”.

ويُواصل بِنبرة جريئة: “هذا الدرس الأخلاقي أُحادي الجانب هو مجرّد نفاق. أتساءل لماذا لا يُدرك أحد التقدّم المُحرَز هنا (في قطر) منذ عام 2016”.

واختتم جياني أنفونتينو يقول: “ليس من السهل قبول انتقادات قرار اتُّخذ قبل 12 عاما. قطر جاهزة. ستكون أفضل بطولة كأس عالم على الإطلاق. لست مُضطرّا للدّفاع عن قطر، يُمكنهم الدّفاع عن أنفسهم. أنا أدافع عن كرة القدم، وقد أحرزت قطر تقدّما وأشعر بِالعديد من الأشياء الأخرى أيضا”.

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