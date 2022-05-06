حذار من ظهور متحورات “كوفيد ” جديدة

قال إن الفيروس سيبقى منتشرا لأشهر أو سنوات.. أخاموخ:

حذر عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور إلياس اخاموخ، من ظهور متحورات جديدة ناتجة عن التقاء متحورين لـ”كوفيد” قديمين، وهناك بوادر لانفراج الأزمة الصحية لكن الفيروس سيبقى منتشرا لمدة أشهر إن لم نقل سنوات.

وقال أخاموخ إنه “منذ عدة أسابيع سجلنا نهاية الموجة الرابعة ونشهد وضعا مستقرا من الناحية الوبائية”، والجزائر سجلت أرقاما لم نرها منذ بداية الوباء سواء في حالات الإصابة أو الوفيات، كما أننا وصلنا إلى وضعية لم نرها في بلدان أخرى، مشيرا إلى أنه حتى وإن تجاوزنا الجائحة فإننا لم نتجاوز بعد الفيروس، لأنه يسير بموجات موسمية ونحن لم نقض عليه بعد.

وأضاف الدكتور أخاموخ، لإذاعة قسنطينة، أن دولا عدة سجلت عودة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خاصة في جنوب إفريقيا، الصين وبعض البلدان الإفريقية، ومن المحتمل ظهور متحور جديد خاصة لدى الدول التي تسجل نسبة تلقيح ضئيلة، ومؤكدا أنه ممثلا للجنة علمية سيتقصى ما يحدث في بلدان العالم خاصة تلك التي تربطنا بها علاقات بالجزائر، ويصدر حينها قرارات آنية حسب الوضعية الوبائية، إذا تم ظهور متحور جديد ذي خصائص جديدة بالطبع ستكون هناك رقابة استثنائية، يضيف المتحدث.