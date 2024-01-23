حذار من فخ التشويش على العلاقات الجزائرية الموريتانية

عقب منشور مزيف تقف وراءه آلة التضليل.. "منظمة الصحافيين":

دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، الثلاثاء، وسائل الإعلام الوطنية إلى “عدم السقوط في فخ المحاولات البائسة الرامية إلى التشويش على العلاقات الممتازة بين الجزائر وموريتانيا”، مناشدة الأشقاء في هذا البلد إلى “عدم الانسياق وراء آلة التضليل المارقة التي تسعى للإساءة للجزائر”.

وأكدت المنظمة في بيان لها أنها “تفاجأت لما جاء في بيان للاتحاد الموريتاني لكرة القدم الشقيق، متهما فيه بعض وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة بنشر أخبار زائفة تخص منتخب المرابطون”.

كما لفتت في هذا الصدد إلى أنها “وحرصا منها على رفع كل لبس ولغط ولإظهار الحقيقة كاملة، قامت بتحر وتدقيق في المنشور الزائف”، حيث “تأكدت أن مصدره ليس وسيلة إعلام جزائرية، خاصة كانت أو حكومية”.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة “كل الزميلات والزملاء في مختلف وسائل الاعلام إلى الحيطة والحذر من السقوط في فخ المحاولات البائسة للتشويش على العلاقات الممتازة بين الجزائر وموريتانيا، حكومة وشعبا”، كما ناشدت الأشقاء في موريتانيا إلى “عدم الانسياق وراء آلة التضليل المارقة التي تسعى في كل مرة للإساءة للجزائر وضرب مصداقية صورتها وسمعتها”.

كما شددت المنظمة على أنها “تؤمن إيمانا راسخا بأن المواجهات الرياضية بين الجزائر وموريتانيا، ومثلما جرت عليه العادة، لن تكون سوى فرصة جديدة لتعزيز وتوطيد أواصر المحبة والأخوة بين الأشقاء والسمو بها، لأنها هي الفائزة في النهاية بالتأكيد”.