حذار… وفاة 14 شخصا غرقا خلال الـ48 ساعة

وفق بيان للمديرية العامة للحماية المدنية

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة وفاة 14 شخصا غرقا، من بينهم 12 في البحر وذلك بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفاد به، السبت، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن فرق التدخل للحماية المدنية قامت بانتشال 14 شخصا متوفى غرقا، منهم 12 في البحر واثنان على مستوى المجمعات المائية في العديد من ولايات الوطن.

وبخصوص الغرقى في البحر، فقد تم –حسب البيان– انتشال جثة بعنابة لشاب يبلغ من العمر 30 سنة، وجثة مراهق بالطارف يبلغ من العمر 16 سنة، وجثتين لشخصين يبلغان من العمر 50 و 24 سنة.

وبولاية بجاية، تم انتشال جثة مراهق يبلغ من العمر 16 سنة وجثتين لمراهقين يبلغان من العمر 17 و16 سنة، وثلاثة بسكيكدة يبلغون من العمر 24 و21 سنة، وبوهران، تم انتشال جثة لشاب يبلغ من العمر 18 سنة وكذا ببومرداس لرجل يبلغ من العمر 46 سنة.

أما بالمجمعات المائية –يضيف ذات المصدر– فقد تم انتشال جثة لرجل يبلغ من العمر 42 سنة توفي غرقا في حاجز مائي بولاية الطارف، وكذا بميلة، حيث تم أيضا انتشال جثة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة توفي غرقا في واد.