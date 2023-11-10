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اقتصاد
أصحاب الحسابات مطالبون بتحويلها قبل 31 ديسمبر المقبل

حذف “بي.أن.بي. باريبا” من أنشطة الأسهم والسندات ببورصة الجزائر

حسان حويشة
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حذف “بي.أن.بي. باريبا” من أنشطة الأسهم والسندات ببورصة الجزائر
أرشيف

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أن أصحاب حسابات الأوراق المالية من زبائن البنك الفرنسي “بي.أن.بي باريبا” مطالبون بنقلها إلى أحد حاملي ودائع الأوراق المالية المرخصة والمعتمدة من طرف بورصة الجزائر الممثلة بالبنوك العمومية إضافة لبنكي السلام والبركة، بالنظر لتوقف نشاط البنك الفرنسي في هذا المجال نهائيا اعتبارا من 31 ديسمبر.
وجاء في مذكرة للجنة أنه رغم الدعوة السابقة التي وجهت لأصحاب حسابات الأوراق المالية الموطنة لدى بنك “بي.أن.بي باريبا الجزائر”، لنقلها نحو حسابات الحفظ المعتمدة من طرف بورصة الجزائر حسب اختيارهم، إلا أن العملية سجلت أرقاما ضعيفة.
وشددت المذكرة على أن أصحاب حسابات الأوراق المالية الموطنة لدى فرع البنك بالجزائر مطالبون بنقل محافظهم الاستثمارية إلى أحد حسابات الحفظ المعتمدة التالية: بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مصرف السلام الجزائر، بنك البركة الجزائر.
وأشارت اللجنة إلى أنه في نهاية التاريخ المحدد سابقا وهو 31 ديسمبر 2023، سيتم حذف بنك “بي.أن.بي. باريبا الجزائر”، من قائمة حاملي ودائع الأوراق المالية (الأسهم) المرخصة من قبل بورصة الجزائر.
ووفق ما أفادت به مصادر من بنك “بي.أن.بي. باريبا الجزائر” لـ”الشروق”، فإن العملية تتلخص في مغادرة المؤسسة المالية الفرنسية لنشاط البورصة في الجزائر، الذي كان يتمثل في حسابات أوراق مالية (أسهم وسندات) لزبائن لديهم حسابات لدى البنك، مشيرة إلى أن هذا القرار صادر عن إدارة المجموعة المالية الفرنسية في إطار استراتيجية وتوجه جديدين.
وكما هو معلوم، فإن حسابات الأوراق المالية بها نوعان، حسابات الأسهم وحسابات السندات، وتتيح لصاحبها إجراء وتنفيذ معاملات مالية في البورصة، سواء ما تعلق بالأسهم أو السندات، من خلال وضع الأوراق المالية في هذا الحساب.

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