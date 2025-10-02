حذف قناة بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة.. يوتيوب يرد    

أعادت إدارة يوتيوب إطلاق القناة الخاصة بالبعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، بعد حذفها، استجابة للطعن الذي تقدمت به هذه الأخيرة.

وقالت البعثة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر منصة “إكس”، أنه استجابة للطعن الذي تقدمت به بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، اعادت إدارة يوتيوب إطلاق القناة الخاصة بالبعثة بعدما كانت حذفتها صباح أمس دون سابق إنذار.”

وأفادت البعثة أن الإدارة اعتذرت عن خطئها، في مراسلة لها موجهة للبعثة أكدت فيها أن القناة “لا تُخالف إرشادات مجتمع المنصة”.

وكان حذف قناة البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على منصة “يوتيوب”، قد أثار حالة استغراب واسعة نظرا للدور البارز الذي لعبته في تغطية أنشطة الدبلوماسية الجزائرية داخل أروقة المنظمة الأممية.