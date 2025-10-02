-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حذف قناة بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة.. يوتيوب يرد    

الشروق أونلاين
  • 717
  • 0
حذف قناة بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة.. يوتيوب يرد    

أعادت إدارة يوتيوب إطلاق القناة الخاصة بالبعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، بعد حذفها، استجابة للطعن الذي تقدمت به هذه الأخيرة.

وقالت البعثة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر منصة “إكس”، أنه استجابة للطعن الذي تقدمت به بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، اعادت إدارة يوتيوب إطلاق القناة الخاصة بالبعثة بعدما كانت حذفتها صباح أمس دون سابق إنذار.”

وأفادت البعثة أن الإدارة اعتذرت عن خطئها، في مراسلة لها موجهة للبعثة أكدت فيها أن القناة “لا تُخالف إرشادات مجتمع المنصة”.

وكان حذف قناة البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على منصة “يوتيوب”، قد أثار حالة استغراب واسعة نظرا للدور البارز الذي لعبته في تغطية أنشطة الدبلوماسية الجزائرية داخل أروقة المنظمة الأممية.

مقالات ذات صلة
عطاف يجدد دعوة الجزائر لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

عطاف يجدد دعوة الجزائر لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أول مدرسة دكتوراه وطنية في الإعلام الآلي الكمّي

أول مدرسة دكتوراه وطنية في الإعلام الآلي الكمّي

اتصالات الجزائر تكشف مواقيت عمل وكالاتها خلال الموسم الشتوي

اتصالات الجزائر تكشف مواقيت عمل وكالاتها خلال الموسم الشتوي

إيداع الوزير هدام الحبس عقب إدانته بـ7 سنوات

إيداع الوزير هدام الحبس عقب إدانته بـ7 سنوات

إطار قانوني للتصديق الإلكتروني وتدابير جديدة لتمويل المؤسسات المصغّرة

إطار قانوني للتصديق الإلكتروني وتدابير جديدة لتمويل المؤسسات المصغّرة

تجاوزت قيمة المحجوزات 16 مليار سنتيم: إحباط محاولة تهريب معادن نفيسة في غليزان

تجاوزت قيمة المحجوزات 16 مليار سنتيم: إحباط محاولة تهريب معادن نفيسة في غليزان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد