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الجزائر

حرائق أوت تأتي على 24 ألف هكتار من الغطاء النباتي في الجزائر

الشروق أونلاين
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حرائق أوت تأتي على 24 ألف هكتار من الغطاء النباتي في الجزائر
أرشيف
حرائق الغابات

أتت حرائق الغابات شهر أوت الماضي على 24 ألف و77 هكتار من الغطاء النباتي في الجزائر، حسبما كشف عنه المدير العام لمحافظة الغابات جمال طواهرية.

وقال طواهرية في عرض حول وضعية القطاع، أمام أعضاء لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر عرفت اندلاع ألف و3 حرائق في 37 ولاية شهر أوت الماضي.

وتسببت هذه الحرائق في خسارة:

  • 5728 هكتار من الغابات،
  • 9661 هكتار من الأدغال،
  • 6970 هكتار من الأحراش،
  • 1638 هكتار أشجار مثمرة جبلية،
  • 80 هكتار من الحلفاء.

وفي 15 أوت الماضي، تضمّن اجتماع لمجلس الوزراء خصّص لحصيلة حرائق الغابات، تعليمات لوزارة الفلاحة بإعداد استراتيجية جديدة للوقاية من الحرائق الكبرى، بإشراك المجتمع المدني وسكان المناطق المجاورة للغابات.

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