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الجزائر

حرائق الشرق هل كانت بدافع إجرامي؟.. وزارة العدل تفتح تحقيقات قضائية

الشروق أونلاين
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حرائق الشرق هل كانت بدافع إجرامي؟.. وزارة العدل تفتح تحقيقات قضائية

أعلنت وزارة العدل عن فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين على إثر الحرائق التي مست عدد من الولايات، وتسببت في وقوع قتلى وجرحى.

وأفاد بيان للوزارة “على إثر الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن التي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف المساحات الغابية والنباتية، أمرت نيابة الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الإقتضاء، قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الافعال وطبقا لقوانين الجمهورية”.

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