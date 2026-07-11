حرائق الصيف.. 65 حريقًا مسجلًا و63 تحت السيطرة

سجلت مصالح الحماية المدنية 125 حريقًا مست الغطاء النباتي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، شملت الغابات والأدغال والأحراش والأشجار المثمرة والنخيل والمحاصيل الزراعية، فيما تم إخماد 63 حريقًا نهائيًا، مع استمرار عملية إخماد واحدة ووضع حريق آخر تحت الحراسة، حسب الحصيلة العامة الأخيرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن العدد الإجمالي للحرائق المسجلة بلغ 65 حريقًا، منها حريق واحد لا تزال عملية إخماده متواصلة، وحريق آخر تحت المراقبة، بينما تم التحكم نهائيًا في 63 حريقًا.

وتتواصل عملية الإخماد بولاية سطيف إثر تسجيل حريق محاصيل زراعية بجوار المفرغة العمومية ببلدية جميلة، حيث تم تسخير فرق تدخل مدعمة بشاحنة إطفاء، فيما وضعت مصالح الحماية المدنية حريق محاصيل زراعية بمنطقة قصابة ببلدية رمضان جمال في ولاية سكيكدة تحت الحراسة، بتعداد تدخل يضم سبع شاحنات إطفاء.

وسجلت عمليات التدخل إخماد عدة حرائق نهائيًا عبر عدد من الولايات، حيث تم التحكم في حريق نخيل بقصر عنطر ببلدية تامست في ولاية أدرار، إضافة إلى حرائق محاصيل زراعية بعدة مناطق بولاية الشلف، من بينها بقعة واكدة ببلدية بوزغاية، وبقعة الخرايفية وعيون البحاير المساكر ببلدية الهرانفة.

كما تم إخماد حرائق نخيل بعدة مناطق بولاية بسكرة، شملت منطقة الكبانية وغابة بوخالفة ببلدية بسكرة، ومنطقة بني إبراهيم بقرية الشوشة ببلدية الحاجب.

وفي ولاية البويرة، تمكنت فرق التدخل من إخماد حرائق مست الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية بكل من قمقومة ببلدية الأسنام، وقرية دوماز ببلدية أعمر، وقرية اسولا ببلدية أهل القصر، وقرية سعيد عبيد ببلدية البويرة.

كما تم التحكم في حرائق مماثلة بولايات تبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة، مست محاصيل زراعية وأشجارًا مثمرة بعدة مناطق، دون تسجيل استمرار لهذه الحرائق.

وسجلت ولاية سطيف عددًا من التدخلات لإخماد حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، شملت مناطق حي ذراع الميعاد ببلدية عين ولمان، ومشتة الشويات ببلدية صالح باي، وحي عيشون وحي 50 مسكن ببلدية حمام قرقور، ومشتة الزقاقرة ببلدية بازر صخرة، وقرية تيلماتين ببلدية ماوكلان، إضافة إلى حرائق بعين جوهرة ببلدية عين السبت ومشتة أولاد سي خوثير ببلدية عين أزال.

وخلف حريق عين جوهرة احتراق 4 هكتارات من الأحراش، و30 شجرة مثمرة، وهكتارين من محصول القمح، وفق حصيلة الحماية المدنية.

كما تم إخماد حرائق محاصيل زراعية بعدد من المناطق في ولايات سعيدة، سكيكدة، قالمة، قسنطينة، المدية، المسيلة، برج بوعريريج، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية وغليزان.

وسجلت بعض الحرائق خسائر متفاوتة في المساحات الزراعية، حيث أدى حريق بولاية قسنطينة بمنطقة بوزار ببلدية ابن باديس الهرية إلى احتراق 13 هكتارًا من الحشائش اليابسة و10 هكتارات من القمح، فيما خلف حريق بولاية تيسمسيلت بمنطقة عكاشة ببلدية برج الأمير عبد القادر احتراق 8 أكياس قمح و250 حزمة تبن و18 هكتارًا من الحصيدة و16 هكتارًا من القمح.

كما تسبب حريق بولاية ميلة في منطقة تامدة ببلدية أحمد راشدي في احتراق 80 مترًا مربعًا من الأحراش، و60 شجرة، و61 شجرة مثمرة، إضافة إلى 12 خلية نحل.

وأكدت مصالح الحماية المدنية استمرار فرقها في مراقبة الوضع والتدخل للتعامل مع مختلف الحرائق المسجلة، خاصة في ظل ارتفاع مخاطر انتشار حرائق الغطاء النباتي خلال فترة الصيف.