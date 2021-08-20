حرائق الغابات: إتلاف 710 محطة كهربائية و600 كلم من الشبكة بتيزي وزو

أتلفت الحرائق التي اجتاحت العديد من بلديات تيزي وزو 610 كلم من شبكة الكهرباء وما لا يقل عن 710 محطة كهربائية.

أعلن الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص أن الخسائر التي ألحقتها الحرائق بالمنشآت الكهربائية سجلت بـ 35 بلدية تابعة للولاية مما تسبب في حرمان 306.821 زبونا من هذه الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، شرعت المديرية المحلية لتوزيع الكهرباء والغاز في قطع الكهرباء عن 35.059 زبون آخر، كإجراء وقائي، وفقا للحصيلة ببلدية آث يني، أحد أكثر المناطق تضررا بالحرائق.

أما عدد المنشآت الصحية المحرومة من الكهرباء فبلغ 12 هيكلا منها 3 قطعت عنها الكهرباء كإجراء احترازي في حين بلغ عدد المواقع المائية (محطات الضخ وأخر) 90 هيكلا 9 منها حرمت من الكهرباء كإجراء وقائي.

وفيما يتعلق بانقطاع التزود بالغاز الطبيعي، تشير الحصيلة إلى 39 بلدية متضررة من هذه الحرائق مما أدى إلى انقطاع الغاز عن 113 زبونا. وبلغ عدد الزبائن الذين قطعت عنهم هذه الطاقة كإجراء وقائي 24.050.

ولإعادة التزود بهاتين الطاقتين، تم تجنيد 27 فرقة و149 عونا من الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز و71 مؤسسة من أجل اصلاح الكهرباء، بالإضافة إلى 40 فرقة أخرى و120 عونا من الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز و08 مؤسسات لإعادة إمدادات الغاز.