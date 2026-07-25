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حرائق الغابات: إجلاء أكثر من ربع مليون شخص في فرنسا وإسبانيا

الشروق أونلاين
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حرائق الغابات: إجلاء أكثر من ربع مليون شخص في فرنسا وإسبانيا
ح.م
حرائق الغابات في فرنسا

أسفرت الحرائق المهولة التي تجتاح مساحات غابية شاسعة في إسبانيا وفرنسا، عن إجلاء ما يقرب من 270 ألف شخص في البلدين.

ففي فرنسا، كشف وزير الداخلية لوران نونيز يوم السبت، عن إجلاء 167 ألف شخص، بسبب الحرائق المندلعة بالقرب من مدينة بوردو، ومنطقة جيروند جنوب غربي البلاد، إضافة إلى 30 ألفا في منطقة لاند.

وأشار نونيز إلى أن حرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا، منذ بداية العام الجاري. معتبرا الحصيلة رقما “غير مسبوق”، ومشيرا إلى وجود حرائق لا تزال خارجة عن السيطرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص. بزيادة 25 ألفا عن الرقم المعلن في وقت سابق.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات المستعرة بالقرب من مدريد هي “إنقاذ الأرواح”. محذرا من أن إخماد النيران سيكون مسألة معقدة.

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