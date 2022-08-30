حرائق الغابات: إحصاء 287 فلاحا متضررا بجيجل

أحصت مديرية المصالح الفلاحية بجيجل، 287 فلاحا متضررا من الحرائق التي شهدتها العديد من البلديات خلال شهر أوت الجاري.

وأوضحت المديرية، في تقرير لها أن الحرائق التي نشبت شهر أوت الجاري بجيجل شملت : 11 بلدية وأتلفت 485 هكتارا من مختلف المكونات الغابية لافتة الى أن هذه الحرائق التي تضرر منها 287 فلاحا قد تسببت أيضا في إتلاف أزيد من 134 هكتارا من الأشجار المثمرة أغلبها أشجار زيتون.

واستنادا لذات المديرية فإن أكبر عدد من الفلاحين المتضررين بفعل تلك الحرائق قد تم تسجيله ببلدية جيملة بـ 120 متضررا ثم بلدية الشحنة بـ69 متضررا إضافة إلى أعداد متقاربة للمتضررين ببلديات : إيراقن سويسي، تاكسنة، الشقفة، سيدي معروف، أولاد رابح، الميلية، السطارة والأمير عبد القادر و أولاد يحيى خدروش.

وكشف تقرير لمديرية المصالح الفلاحية عن إتلاف 14987 شجرة زيتون و5525 شجرة مثمرة أخرى فضلا عن 210 خلية نحل بين مملوءة وفارغة.