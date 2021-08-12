حرائق الغابات: إقحام مروحيات ضخمة للجيش في عمليات إخماد النيران

في المناطق ذات التضاريس الوعرة

سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات ضخمة من نوع MI26 ذات قدرة حمولة كبيرة ودقة عالية للمشاركة في عمليات الإطفاء حرائق الغابات بولايتي تيزي وزو وبجاية، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه “في إطار الجهود المتواصلة لإخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة، سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات من نوع MI26 تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها”، مشيرا إلى أن “هذه المروحيات تتميز بقدرة حمولة كبيرة ودقة عالية خاصة في المناطق الوعرة والظروف المناخية المعقدة التي سببتها الحرائق المنتشرة”.

وأكد الوزراة في بيانها، أن “إقحام مثل هذا النوع من المروحيات يشكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في الميدان إلى جانب مصالح الحماية المدنية في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى والمداشر المنكوبة”.

وأوضحت، أن “العملية التي سخرت لها إضافة إلى هاته المروحيات الضخمة كافة الإمكانيات البشرية والمادية، على غرار الآليات والجرافات لشق مسالك في المناطق الوعرة ووقف زحف النيران تبقى مستمرة حتى الإخماد النهائي لهذه الحرائق”.