حرائق الغابات: استلام 4 مدرجات هبوط حوامات وطائرات الإخماد

أنهت مديرية الأشغال العمومية بولاية البليدة أشغال إنجاز أربعة مدرجات خاصة بهبوط الطائرات والحوامات المشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات.

وأوضح رئيس مصلحة تطوير الهياكل القاعدية، محمد عادل شلابي، لوكالة الأنباء الجزائرية أن المدرجات الأربعة الخاصة بهبوط الطائرات والحوامات المشاركة في عمليات إخماد الحرائق والموزعة عبر جبال سلسلة الأطلس البليدي، تم وضعها مؤخرا حيز الخدمة.

وتتوزع هذه المدرجات الجديدة، وفقا لنفس المسؤول، في كل من بلدية واد جر (غرب) ومنطقة “العيساوية” بنواحي جبال حمام ملوان (شرق) ومنطقة “تالازيت” ببوعرفة و “الحوض” بأعالي الشريعة.

كما تم انجاز أحواض مائية بمحاذاة هذه المدرجات تبلغ سعة كل منها 12000 متر مكعب قصد تزويدها بالمياه وضمان سرعة تدخلها عند نشوب الحرائق بالمناطق التي تتميز بتضاريس جبلية تعيق تقدم شاحنات الإطفاء، حسب توضيحات شلابي.

وفي نفس الجهود الرامية للحد من خسائر حرائق الغابات وضمان سرعة التدخل الفوري، أشار المكلف بمهام محافظة الغابات، محمد مقدم، إلى تجنيد 24 فرقة متنقلة تقوم بدوريات مراقبة على مدار اليوم عبر المساحات الغابية لاسيما تلك المصنفة كنقاط سوداء.

وقد قامت محافظة الغابات هذه السنة بفتح 14.5 كلم من المسالك الغابية في إطار ميزانية الولاية وإعادة تهيئة 20 كلم أخرى في انتظار استلام 46 كلم من المسالك الغابية التي استفادت من أشغال إعادة التهيئة.