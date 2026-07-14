-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حرائق الغابات.. استنفار شامل لمحاصرة النيران

الشروق أونلاين
  • 78
  • 0
حرائق الغابات.. استنفار شامل لمحاصرة النيران
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
جانب من الإمكانيات اللوجستية والمادية

تتواصل عمليات إخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية عبر الولايات التي شهدت اندلاع حرائق، في إطار تعبئة ميدانية شاملة وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وأوضح بيان للوزارة أن الوزير أسدى تعليمات بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية والجوية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف مجابهة الحرائق والحد من انتشار ألسنة اللهب.

وفي هذا الإطار، سخّرت الدولة إمكانيات معتبرة، شملت الرتل المتنقل للحماية المدنية، وشاحنات الإطفاء، والفرق المتخصصة، إضافة إلى الأسطول الجوي المكوّن من طائرات إخماد الحرائق والمروحيات، إلى جانب تجنيد مختلف الأسلاك الأمنية، والجيش الوطني الشعبي، ومحافظة الغابات، والجماعات المحلية.

كما تنقل الولاة إلى مواقع الحرائق للإشراف الميداني على عمليات التدخل، والوقوف على تنفيذ مخططات الإخماد، وضمان التنسيق بين مختلف المصالح المجندة.

وفي السياق ذاته، تنقل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، إلى ولايتي بجاية وسطيف لمتابعة عمليات الإخماد ميدانيا والوقوف على سير التدخلات.

وتتواصل عمليات الإخماد بوتيرة مكثفة إلى غاية السيطرة الكاملة على مختلف البؤر، مع استمرار حالة التجند والتعبئة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والثروة الغابية.

مقالات ذات صلة
انطلاق العد التنازلي لإعلان تشكيلة البرلمان العاشر

انطلاق العد التنازلي لإعلان تشكيلة البرلمان العاشر

عشرات الآلاف خارج رواق النجاح في انتظار فرصة الإدماج

عشرات الآلاف خارج رواق النجاح في انتظار فرصة الإدماج

خفض مؤقت لإنتاج محطة فوكة 1 لتحلية مياه البحر

خفض مؤقت لإنتاج محطة فوكة 1 لتحلية مياه البحر

هجوم عنيف على سيغولين روايال بعد إعلان ترشحها

هجوم عنيف على سيغولين روايال بعد إعلان ترشحها

الداخلية تحذّر: “أخبار مغلوطة” تستهدف الأمن الغذائي للبلاد

الداخلية تحذّر: “أخبار مغلوطة” تستهدف الأمن الغذائي للبلاد

وزارة الدفاع: تفكيك مجموعة إجرامية تابعة لحركة “ماك” الإرهابية

وزارة الدفاع: تفكيك مجموعة إجرامية تابعة لحركة “ماك” الإرهابية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد