حرائق الغابات.. استنفار شامل لمحاصرة النيران

تتواصل عمليات إخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية عبر الولايات التي شهدت اندلاع حرائق، في إطار تعبئة ميدانية شاملة وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وأوضح بيان للوزارة أن الوزير أسدى تعليمات بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية والجوية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف مجابهة الحرائق والحد من انتشار ألسنة اللهب.

وفي هذا الإطار، سخّرت الدولة إمكانيات معتبرة، شملت الرتل المتنقل للحماية المدنية، وشاحنات الإطفاء، والفرق المتخصصة، إضافة إلى الأسطول الجوي المكوّن من طائرات إخماد الحرائق والمروحيات، إلى جانب تجنيد مختلف الأسلاك الأمنية، والجيش الوطني الشعبي، ومحافظة الغابات، والجماعات المحلية.

كما تنقل الولاة إلى مواقع الحرائق للإشراف الميداني على عمليات التدخل، والوقوف على تنفيذ مخططات الإخماد، وضمان التنسيق بين مختلف المصالح المجندة.

وفي السياق ذاته، تنقل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، إلى ولايتي بجاية وسطيف لمتابعة عمليات الإخماد ميدانيا والوقوف على سير التدخلات.

وتتواصل عمليات الإخماد بوتيرة مكثفة إلى غاية السيطرة الكاملة على مختلف البؤر، مع استمرار حالة التجند والتعبئة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والثروة الغابية.