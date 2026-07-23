حرائق الغابات.. الجهود متواصلة للسيطرة على 31 بؤرة عبر عدة ولايات

تسجيل 138 حريقا خلال 24 ساعة الأخيرة وإخماد 107 منها

تواصل مصالح الحماية المدنية، مدعومة بوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك المتدخلة، جهودها للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من ولايات الوطن، في ظل استمرار موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت حصيلة جديدة نشرتها مصالح الحماية المدنية تسجيل 138 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، تمكنت الفرق المختصة من إخماد 107 حرائق منها، فيما لا تزال 31 بؤرة قيد الإخماد.

وأوضحت ذات المصالح أن الحرائق التي لا تزال مشتعلة تتوزع على عدة ولايات:

منها بجاية (3 حرائق)، البويرة (حريق واحد)، تلمسان (حريق واحد)، تيزي وزو (حريقان)، جيجل (حريقان)، سعيدة (حريق واحد)، سكيكدة (حريق واحد)، عنابة (3 حرائق)، المدية (3 حرائق)، معسكر (حريقان)، الطارف (5 حرائق)، سوق أهراس (حريقان)، تيبازة (حريق واحد)، قسنطينة (حريقان)، وميلة (حريقان).

وسُجلت أبرز بؤر الحرائق في غابات بوخليفة بولاية بجاية، وسيدي الجيلالي وبني وارسوس بولاية تلمسان، وبرحال وسرايدي بعنابة، إلى جانب تاكسنة والعنصر وبوسيف أولاد عسكري بولاية جيجل، فضلاً عن مناطق متفرقة بولايات المدية، معسكر، الطارف، سوق أهراس، ميلة وقسنطينة.

وأكدت الحماية المدنية أن عمليات الإخماد متواصلة بتسخير إمكانات بشرية ومادية معتبرة، بدعم جوي وبري يشمل طائرات ومروحيات متخصصة، بهدف محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى التجمعات السكانية والمساحات الغابية المجاورة.

وفي إطار التدابير الوقائية، تم إجلاء عدد من السكان من المناطق المهددة، من بينهم 7 عائلات تضم 29 شخصا بولاية ميلة، كما جرى التكفل بعدد من الأشخاص الذين تعرضوا لصعوبات في التنفس بسبب الدخان.

وفي سياق متصل، سُجل احتراق شاحنة إطفاء خفيفة تابعة لمصالح الغابات أثناء مشاركتها في عمليات إخماد الحرائق بولاية المدية، دون الإشارة إلى تسجيل خسائر بشرية في صفوف فرق التدخل.