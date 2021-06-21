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الجزائر
نحو اقتناء طائرات بدون طيار وأخرى قاذفة للمياه

حرائق الغابات: المدير العام لمحافظة الغابات يكشف تطورات الملف

الشروق أونلاين
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حرائق الغابات: المدير العام لمحافظة الغابات يكشف تطورات الملف

كشف المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي، الإثنين، أنه تم القبض على حوالي 68 شخصا بتهمة الضلوع في حرائق الغابات السنة الماضية، آودع 32 منهم الحبس المؤقت.

وأوضح محمودي خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن التحريات أسفرت عن توقيف 68 شخصا تم حبس 32 متهما، بينما تم وضع الثلث تحت الرقابة القضائية والثلث الآخر أفرج عنهم.

وعن الخسائر، أكد المتحدث أن الدولة قامت بتعويض المتضررين بقيمة بلغت 700 مليون دينار جزائري ، مشيرا إلى أن هذا راجع إلى غياب ثقافة التأمين.

من جهة أخرى، أكد ضيف الصباح أن المديرية تعتزم اقتناء طائرات قاذفة للمياه و80 شاحنة مصهرجة للتدخل الأولي ،فضلا عن اقتناء طائرات دون طيار لإخماد الحرائق في الأماكن الوعرة.

وقال محمودي إنه تم اقتناء 80 شاحنة مصهرجة للتدخل الأولي من مصنع تيارت التابع لوزارة الدفاع الوطني، كما تم الشروع في العمل مع المعهد الوطني للتكنولوجيا الصناعية من أجل انجاز درون خاص لمراقبة ومكافحة الحرائق.

وتابع أنه تم في هذا الصدد “اعداد دفتر شروط مع وزارة الداخلية لاقتناء او كراء طائرات صغيرة قاذفة للمياه وهو ما يعول عليه في المراحل الاولى للتدخل من أجل حصر انتشار الحرائق”.

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