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الجزائر

حرائق الغابات بالطارف.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة!

الشروق أونلاين
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حرائق الغابات بالطارف.. التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة!

مكنت التحقيقات الأولية لمصالح الدرك الوطني، حول حرائق الغابات التي اندلعت بالطارف، من توقيف مشتبه فيه بإضرام النار بالمكان المسمى كدية لعسل رفقة كل من “ل، ف” و”ب، ح” بسبب عدم تبليغهما عن الجريمة.

وجاء في بيان لوزارة العدل، الثلاثاء، “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلِم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف (مجلس قضاء الطارف) الرأي العام أن التحقيقات الأولية لمصالح الدرك الوطني حول حرائق الغابات التي اندلعـــت بتاريخ 17/08/2022 بدائرة الاختصاص، التي تمت بمساعدة الشرطة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي الجزائر العاصمة، أفضت إلى توقيف مشتبه فيه بإضرام النار بالمكان المسمى كدية لعسل والتي امتدت إلى غابة القرقور وقرية عين خيار وصولا  إلى حديقــــة البرابطية وقرية المالحــــة، ويتعلق الأمر بالمدعو “ل، ص” رفقة كل من “ل، ف” و”ب، ح” اللذان لم يبلغا عن الجريمة”.

وأشار المصدر إلى تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الطارف وفتح تحقيق قضائي ضدهم عن جرم جناية وضع النار عمدا في غابات ومباني ومساكن  والحرق العمدي المؤدي إلى وفاة أشخاص وإحداث جروح وعاهات مستديمة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص المواد 396، 396 مكرر، و399 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول “ل، ص” وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين “ل، ف” و”ب، ح”.

وبعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف تم إيداع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت.

كما تم تقديم المدعو “م ل” المشتبـــه فيه في إضرام النار في نفس اليوم بالمكان المسمى السماتي ومتابعته بجناية وضع النار عمدا في غابات ومباني ومساكن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص المواد 396،396 مكرر، من قانون العقوبات وقد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من طرف السيدة قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف.

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