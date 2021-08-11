حرائق الغابات: تسخير مستشفى الدويرة ومؤسسة باستور للتكفل بالضحايا

أمر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد بتسخير المركز الاستشفائي الجامعي الدويرة والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق “باستور” لاستقبال والتكفل بضحايا الحرائق.

وأفاد بيان لوزارة الصحة،الثلاثاء، أنه تم تسخير مستشفى الدويرة ومؤسسة باستور للتكفل بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات وسط البلاد منذ الاثنين أغلبها بولاية تيزي وزو، مخلفة عددا من الضحايا.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، قد تنقل إلى تيزي وزو مرفوقا بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، للاطلاع على الوضع وتقديم تعازي رئيس الجمهورية لأسر الضحايا.