حرائق الغابات.. تعويض المتضررين نقدا خلال أيام  

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية, عبد الحميد حمداني عن انطلاق عمليات تعويض الفلاحين و المُربين ضحايا حرائق الغابات نقدا خلال الأيام القليلة المقبلة استنادا لنتائج لإحصاء وتقييم الخسائر.

وأكد حمداني، الأربعاء، خلال لقاء صحفي نظم على هامش لقاء مع مدراء المصالح الفلاحية لـ58 ولاية كرس لقطاعه أن “عملية تعويض الضحايا ستتم نقدا خلال الأيام المقبلة استنادا لنتائج عمليات الإحصاء”.

وأشار الوزير إلى أن العملية القطاعية المشتركة لإحصاء و تقييم الخسائر التي تسببت فيها حرائق الغابات أشرفت على نهايتها, مضيفا أنه حان الوقت لإعادة الإعمار السريع لهذه المناطق المنكوبة لتعود الحياة الاجتماعية و الاقتصادية إلى طبيعتها.

في هذا الإطار, أكد أن قطاعه بصدد التحضير لعمليات إعادة تشجير الغابات ونقل الحيوانات بالقرب من المناطق المنكوبة حتى يتسنى للفلاحين و المربين استعادة نشاطاتهم تدريجيا.

وستخص العملية في مرحلة أولى الولايات الأكثر تضررا قبل أن تشمل بعدها كامل الولايات المعنية”.

وعن سؤال حول القيمة المالية التي كرستها السلطات العمومية لتعويض ضحايا هذه الحرائق, أجاب حمداني أنه “يكفي الوقوف على حجم الخسائر لتقييم قيمة التعويضات”.

وتأسف قائلا أن “الحرائق أتت على 90.000 هكتار و تسببت في خسارة أكثر من 10.000 حيوان من مختلف الفصائل و هي أرقام هائلة”, مؤكدا التزام السلطات العمومية بأمر من رئيس الجمهورية بتعويض كافة المنكوبين “مهما كانت طبيعة و قيمة الخسائر”.