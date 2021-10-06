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اقتصاد

 حرائق الغابات تكبد سونلغاز خسائر بـ 100 مليار

الشروق أونلاين
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 حرائق الغابات تكبد سونلغاز خسائر بـ 100 مليار

كشف الرئيس المدير العام لمجمع، سونلغاز، شاهر بولخراص، أن قيمة الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء على مستوى تسع ولايات تقدر بـ 100  مليار سنتيم.

 وأكد بولخراص، الأربعاء، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الذي نظمته سونلغاز أن بلغت 1 مليار دج والمجمع يعمل بشكل مستعجل على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة ووضعها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن.

كما كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، عن إطلاق مشروع مشترك مع سوناطراك لإنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الهجينة في الجنوب الكبير.

وأوضح بولخراص، أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة خاصة بهذا المشروع الذي سيمس الولايات الجنوبية المرتبطة بالشبكة الوطنية.

كما أشار بولخراص إلى مشروع آخر لإنتاج 21 ميغاواط من الطاقة الهجينة لتدعيم توليد الكهرباء بالشبكات المعزولة على مستوى 25 محطة.

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