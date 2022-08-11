حرائق الغابات تمتدّ لمساحة بحجم مدينة كاملة في فرنسا
امتدّت مساحة حرائق الغابات في منطقة جيروند بفرنسا، إلى 6.800 هكتار، حسب ما أكدته وسائل إعلام محلية صباح الخميس.
وأوضحت قناة “بي أف أم” الفرنسية، أنّ مساحة الغابات التي أتت عليها النيران، تساوي مساحة مدينة نانت في غرب البلاد بأكملها.
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Incendie en Gironde: la superficie déjà partie en fumée, soit 6800 hectares, équivaut à celle de la ville de Nanteshttps://t.co/AdUGz6YZLS pic.twitter.com/OWYu6qsqSH
— BFMTV (@BFMTV) August 11, 2022
من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، إلى زيارة منطقة جيروند، لمعاينة الأضرار التي تسببت فيها حرائق الغابات.
وقد حلّت بورن بالمدينة صباح الخميس، رفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين، حيث ينتظر أن تجري ندوة صحفية للحديث حول الخسائر الناجمة عن الحريق.
استنفار في فرنسا لمواجهة حريق مهول أتى على 6.000 هكتار من الغابات
وفي 10 أوت 2022، أعلن وزير الداخلية في فرنسا جيرالد دارمانين عن تعزيزات معتبرة لمواجهة الحرائق المهولة المندلعة في غابات جيروند جنوب غرب البلاد.
وحسب ما ذكره الوزير، فقد تمّ توجيه 1.000 رجل إطفاء، و9 طائرات وحوّامتين، لإخماد الحرائق التي أتت على 6.000 هكتار من الغابات.
Face aux incendies qui reprennent de manière violente en Gironde et dans les Landes avec plus de 6 000 hectares brûlés, j’ai décidé de renforcer les moyens mobilisés : plus de 1000 sapeurs-pompiers, 9 avions et 2 hélicoptères bombardiers d’eau sont engagés contre les flammes. https://t.co/mresa1iTH7
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 10, 2022
من جهتها قالت وزيرة الجماعات المحلية كارولين كايو إنّها تتابع تقدّم عمليات إخماد الحرائق عن قرب، معبّرة عن تضامنها مع سكان المناطق المتضررة.
L’incendie en #Gironde a repris de manière fulgurante. 6000 ha de forêts furent ravagés et 500 pompiers luttent actuellement contre les flammes. Mes pensées vont vers nos forces de secours, nos élus et vers les milliers d’habitants évacués. Je suis la situation avec attention. pic.twitter.com/fjR6KPyW2U
— Caroline Cayeux (@carolinecayeux) August 10, 2022