حرائق الغابات تمتدّ لمساحة بحجم مدينة كاملة في فرنسا

امتدّت مساحة حرائق الغابات في منطقة جيروند بفرنسا، إلى 6.800 هكتار، حسب ما أكدته وسائل إعلام محلية صباح الخميس.

وأوضحت قناة “بي أف أم” الفرنسية، أنّ مساحة الغابات التي أتت عليها النيران، تساوي مساحة مدينة نانت في غرب البلاد بأكملها.

من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، إلى زيارة منطقة جيروند، لمعاينة الأضرار التي تسببت فيها حرائق الغابات.

وقد حلّت بورن بالمدينة صباح الخميس، رفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين، حيث ينتظر أن تجري ندوة صحفية للحديث حول الخسائر الناجمة عن الحريق.

استنفار في فرنسا لمواجهة حريق مهول أتى على 6.000 هكتار من الغابات

وفي 10 أوت 2022، أعلن وزير الداخلية في فرنسا جيرالد دارمانين عن تعزيزات معتبرة لمواجهة الحرائق المهولة المندلعة في غابات جيروند جنوب غرب البلاد.

وحسب ما ذكره الوزير، فقد تمّ توجيه 1.000 رجل إطفاء، و9 طائرات وحوّامتين، لإخماد الحرائق التي أتت على 6.000 هكتار من الغابات.

من جهتها قالت وزيرة الجماعات المحلية كارولين كايو إنّها تتابع تقدّم عمليات إخماد الحرائق عن قرب، معبّرة عن تضامنها مع سكان المناطق المتضررة.