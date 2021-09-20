حرائق الغابات: توقيف 71 شخصا عبر 14 ولاية

كشفت قيادة الدرك الوطني أن التحريات المعمقة المرفوعة حول حرائق الغابات، مكنت من توقيف واحد وسبعون مشتبها فيه على مستوى 14 ولاية.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني، الاثنين، في بيان لها أنها أوقفت 13 مشتبها فيه من تيزي وزو، 11 من جيجل، 10 من بجاية، 8 من قالمة، 6 من عنابة، 4 من البليدة، والمدية و3 من الطارف وسكيكدة و2 من تيبازة ومشتبه فيه واحد من كل من الشلف، عين الدفلى وأم البواقي.

وأكد بيان الدرك الوطني أنه تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة ووضع 7 منهم تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى 9 مشتبه فيهم قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص.

وأكدت قيادة الدرك الوطني، على إلتزامها المطلق بمواصلة مهمتها النبيلة لحماية الأشخاص والممتلكات، مهما كانت الظروف، وإجهاض أية محاولات مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام.

إيداع 30 مشتبه فيهم تسببوا في حرائق الغابات عبر 14 ولاية

وكانت مصالح الدرك الوطني، قد تمكنت في 8 سبتمبر الجاري من توقيف 30 مشتبه فيهم تسببوا في اندلاع الحرائق عبر 14 ولاية.

وكشفت ذات المصالح، أن تحقيقات الضبطية القضائية شملت 387 بؤرة حريق عبر 14 ولاية.

وأفضت التحقيقات إلى توقيف 30 مشتبه فيهم قدموا أمام الجهات القضائية وأودعوا الحبس المؤقت.

وأفادت ذات المصالح أن من بين الموقوفين 07 عناصر من الحركة الإرهابية “ماك” حولوا إلى القطب الجزائي بسيدي محمد

فيما تم وضع 05 أشخاص تحت الرقابة القضائية، و4 مشتبه فيهم تم توقيفهم في قضية الفيديو الخاص بترويج أخبار مغلوطة حول الحرائق

وشددت مصالح الدرك الوطني، أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن جميع المتورطين.