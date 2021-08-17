حرائق الغابات: جرد وتقييم الخسائر لتعويض المتضررين عبر 26 ولاية

كشف المفتش المركزي بوزارة الداخلية عبر العزيز دليبة أنه تم إيفاد فرق متخصصة للبلديات المتضررة على مستوى 26 ولاية مستها حرائق الغابات، للشروع في إحصاء الأشخاص المتضررين وتقييم الخسائر الناجمة عنها.

وقال دليبة، الثلاثاء، في تصريح للتلفزيون العمومي أن الفرق تعمل على جرد الخسائر التي مست الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في انتظار عرضها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين التي نصبها، الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

أوضح المفتش أن هذه الفرق من إداريين وخبراء في المراقبة التقنية، مهمتهم جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي تضررت جراء حرائق الغابات، لتتبع العملية في مرحلة ثانية بإعداد التقييم المالي لهذه الأضرار.

وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن هذه الملفات ستخضع للمراقبة على مستوى الدائرة المعنية ثم الولاية، لتعرض بعدها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من هذه الحرائق، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من العملية ككل “في آجال جد معقولة”.