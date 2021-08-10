حرائق الغابات: رئيس الجمهورية يرسل وفدا وزاريا إلى ولاية تيزي وزو

للوقوف على حجم الخسائر وتقديم واجب العزاء

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفدا وزاريا يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، بالتنقل إلى ولاية تيزي وزو وتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق.

وسيعاين الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الداخلية كمال بلجود حجم الحرائق التي تشهدها الولاية.

الحصيلة الأولية لحرائق الغابات: 6 وفيات وخسائر مادية معتبرة

أعلن المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي، الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات جراء حرائق الغابات المسجلة أمس الإثنين عبر العديد من الولايات.

وأوضح محمودي في تصريح للشروق نيوز أنه تم تسجيل لحد الساعة وفاة 5 أشخاص بتيزي وزو وشخص واحد بسطيف.

وأكد أنه تم تسجيل 25 حريقا في تيزي وزو في 24 ساعة، موضحا أن العدد الكبير للحرائق بتيزي وزو يرجح فرضية افتعالها.

من جهته كشف الملازم برناوي نسيم مكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية في تصريح للشروق نيوز، الثلاثاء، أن مصالحه تعمل على إخماد 30 حريق عبر 8 ولايات أهمها 15 حريق كبير بولاية تيزي وزو.

كما أكد أن ولاية تيزي وزو وحدها شهدت أكثر من 25 بؤرة حريق اشتعلت تقريبا في نفس التوقيت، لكن أكبرها كان 15 حريق.

توقيف 03 أشخاص مشتبه بهم في افتعال حرائق ولاية المدية

كشف والي ولاية المدية جهيد موس للاذاعة الجزائرية من المدية عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة بلدية الحوضان دائرة تابلاط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي حسب المصدر ذاته من توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا النار في الغابات هذا وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر.

الحماية المدنية: محاولات لإخماد 31 حريق بغابات 14 ولاية

تعمل فرق الحماية المدنية، منذ ساعات على إخماد 31 حريق غابة على مستوى 14 ولاية.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية “تعمل فرق الحماية المدنية حاليا على إخماد 31 حريق غابة عبر 14 ولاية، في كل من : ولاية تيزي وزو 10 حرائق، جيجل 04 حرائق، البويرة 02، سطيف 02، خنشلة 02، قالمة 02، بجاية 02 حريقين، و 01 حريق عبر ولايات برج بوعريريج، بومرداس، تيارت، المدية، تبسة، البليدة وولاية سكيكدة.”