حرائق الغابات: طائرات “درون” جزائرية بدءا من 2023

كشف المدير العام للغابات، جمال طواهرية، عن مخطط جارٍ مع مركز التكنولوجيات الصناعية التابع لوزارة التعليم العالي، لتجسيد تجربة طائرات “درون” كبيرة الحجم مزوّدة بتطبيقات معلوماتية مئة بالمئة جزائرية بدءاً من 2023.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الخميس، ذكر مدير الغابات أنّ مصالحه أعدّت سلسلة إجراءات لاحتواء الحرائق بطريقة سريعة جداً عبر 43 ألف كيلومتر من المسالك الغابية وطنياً.

كما تحدث طواهرية عن ذتنفيذ استراتيجية وقائية بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحماية المدنية، تقوم على تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية للتدخل السريع وإخماد الحرائق حال نشوبها، من خلال تشكيل فرق متنقلة متكونة من مختلف القطاعات.

وأحال المتحدث ذاته على إبلاغ المواطنين بالطرق المناسبة في التعامل مع الحرائق، بالتزامن مع مساعٍ لإعداد نشرة جوية للغابات بالتنسيق مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية.